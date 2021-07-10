Advertisements

رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"

السبت 10/يوليو/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

استقبل المستشار حسين مصطفي رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حنفى عضو المجلس الخاص ورئيس قسم التشريع، المستشار محمد محمود عثمان عضو المجلس الخاص، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة وذلك لتهنئته علي توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشار خالد زين الدين رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، المستشار أحمد سعد عضو المكتب الفنى المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد.

يذكر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتعيين المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار أبو بكر الصديق رزق.
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"
رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"

أخبار تهمك

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ 41 دقيقة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

06:58 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي