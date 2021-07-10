رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته علي منصبه الجديد.. "صور"



استقبل المستشار حسين مصطفي رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حنفى عضو المجلس الخاص ورئيس قسم التشريع، المستشار محمد محمود عثمان عضو المجلس الخاص، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة وذلك لتهنئته علي توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.



حضر اللقاء المستشار خالد زين الدين رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، المستشار أحمد سعد عضو المكتب الفنى المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد.



يذكر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتعيين المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار أبو بكر الصديق رزق.