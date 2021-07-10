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"عندنا دولة جديدة كل 8 شهور".. عمرو حسن يحذر من غول الزيادة السكانية

السبت 10/يوليو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن عدد سكان مصر ارتفع مليون نسمة خلال 9 أشهر، ما يعني "عندنا دولة جديدة كل 8 شهور"، لافتا إلى أن ملف الزيادة السكانية يحتاج إلى تضافر كل الجهود للتعامل معه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن معدل الزيادة السكانية تحسن خلال السنوات الأخيرة، وشهد انخفاض معدل المواليد.

وطالب الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية التي تحذر المواطنين من خطورة الزيادة السكانية.

واستكمل، نريد غلف ملف الزيادة السكانية من خلال حل هذه المشكلة وعدم تصديرها للأجيال المقبلة، مشددا على أن نسبة الأمية بين النساء والفتيات في بعض محافظات الصعيد تتجاوز 40 %، مؤكدا ضرورة القضاء على أزمة الأمية.

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