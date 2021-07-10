صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

اقترب مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم صفقة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث المارد الأبيض، تدعيم الجبهة اليمنى في ظل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ودخل نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، للحصول على توقيعه مع بداية الموسم المقبل.

ويعد العراقي، واحد من أفضل لاعبي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مع المنتخب الوطني الأولمبي، في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب مع الفراعنة الصغار في دورة الألعاب الأولمبية، بالشهر الجاري حيث يلعب المنتخب الوطني بجانب كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.