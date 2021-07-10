هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا يخلص أهم ما جاء في دراسة أسترالية قامت بها جامعة سيدني والتي خلصت إلى أن الجسد لديه القدرة على الاحتفاظ الفيروس من 3 إلى 6 أشهر وقادر على بناء مناعة مضادة بوجه أي إصابة جديدة.



وذكرت الدراسة أن الأجسام المضادة ليست فعالة بالشكل المطلوب أمام المتغيرات وأن لدى الفيروس القدرة على تغيير هويته وخداع الجسد مع كل متحور جديد، وكيف أن المناعة الذاتية تتلاشى بعد 3 أشهر من التعافي بشدة المرض ونوع التحور.



كما أشارت إلى أن الحل الوحيد لمواجهته هو تلقي اللقاحات التي أثبتت في الغالب فعالية في المتحورات بنسب لا بأس بها، بالإضافة إلى أن هناك أشخاص أطلق عليهم ذوي الاستجابة الفائقة وهي فئات نادرة من البشر لديهم استجابة فائقة ضد المتحورات وذلك لأسباب جينية لم تفهم بعد.



وأكدت أن دراسة حالتهم بشكل ادق تمكن خبراء الفيروسات ومتطوري اللقاحات بعمل أجسام مضادة من الوصول إلى تركيبة أكثر فعالية لعمل الأجسام المضادة كما يمكن الاستعانة بخلاياهم الجذعية بالنسبة لحالات المرضى ذوي الخطورة.





