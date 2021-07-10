رواد دور العرض يشيدون بفيلم "مش أنا".. ويطلقون هاشتاج يتصدر تويتر



أشاد رواد دور العرض السينمائية، بفيلم "مش أنا"، للنجم تامر حسني، والمعروض حاليا بالسينمات فى مصر ودول الخليج، حيث تصدر هاشتاج "فيلم تامر أقوى من كريم"، موقع التدوينات القصيرة تويتر، واحتل الترند مرتبة متقدمة فى إشارة لتفوق فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني، على فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، حيث جاء اداء تامر حسني مدهشًا للجميع خصوصا وأنه جمع بين التراجيدي والكوميدي فى فيلمه، كما أنه لأول مرة يكتب السيناريو والحوار بنفسه.



وتصدر النجم تامر حسنى مؤشر الايرادات فى مصر والوطن العربى بفيلمه الجديد "مش أنا"، والذى يحقق إيرادات خيالية وصلت لـ 111 مليون جنيهه فى أسبوعين عرض فقط، حيث استطاع نجم الجيل أن يجذب كل الفئات العمرية لمتابعة الفيلم بشوق ولهفة، حيث أظهر تامر حسنى براعة فائقة فى الأداء سواء فى المشاهد الكوميدي أو التراجيدي، ونال تصفيق حاد داخل قاعات العرض عقب كل مشهد.





ويعد تامر حسنى النجم العربى الذى تستحوذ أعماله على إقبال كاسح ومنقطع النظير فى الدول العربية، وكذلك حفلاته أيضا، واستطاع من خلال ذلك أن يعيد المجد لتاريخ السينما المصرية والعربية من جديد، بعد فترة من الإخفاق المتواصل بسبب بعض العوامل التى يأتى على رأسها أزمة فيروس "كورونا"، إذ جاء فيلمه "مش أنا" ليعيد الحراك والمياه الراكدة لدور العرض السينمائى، التى فتحت أبوابها لجماهيره العريضة سواء فى مصر أو فى دول الخليج، ليتسبب تامر حسنى فى منح قبلة الحياة لدور العرض السينمائى من جديد.و حقق في اسبوعين ١١١ مليون جنيه وهذا رقم عير مسبوق في تاريخ السينما المصريه والعربيه



فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.