Advertisements

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

السبت 10/يوليو/2021 - 07:04 م
البرازيل والأرجنتين
البرازيل والأرجنتين
Advertisements
يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة البرازيل والأرجنتين ، التي تجمع بين المنتخبين الكبيرين، في نهائي بطولة كوبا أمريكا، إحدى أقوى البطولات العالمية.

مباراة البرازيل والأرجنتين

ويستضيف ملعب "ماراكانا" الشهير، نهائي كوبا أمريكا، بين المنتخبين العريقين، البرازيل والأرجنتين، المدججان بالنجوم، على رأسهم ليونيل ميسي، أكثر من حصل على الكرة الذهبية في تاريخها، ونيمار دا سيلفا.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا في تمام الـ2 صباح الغدالأحد، والتي ستنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، beIN Sports HD 5 Max.

أحلام ليونيل في مباراة البرازيل والأرجنتين

ويتمنى الأرجنتيني ليونيل ميسي الفوز بأول لقب له مع منتخب بلاده، حيث لم يحظَ بأية بطولة في تاريخه، بينما يطمح البرازيل في الحفاظ على اللقب الذي توج به عام 2019.

البرازيل والأرجنتين وتاريخ البطولة

وحصد منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا في 14 مناسبة، ويسعى لتحقيق البطولة الـ15 له في تاريخ المسابقة، ليتساوى مع أوروجواي صاحب الرقم القياسي للفوز بها.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي كوبا أمريكا والبرازيل والأرجنتين نهائي بطولة كوبا أمريكا موعد مباراة البرازيل والأرجنتين مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا شاهد نهائي كوبا أمريكا شاهد البرازيل والأرجنتين البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا البرازيل والأرجنتين

أخبار تهمك

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ 38 دقيقة

شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ 38 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا (مباراة القرن)

ميسي يهاجم ملعبا تاريخيا يجعل الكرة مثل الأرنب

ميسي يخرج عن شعوره ويتحدث عن مباراة الأرجنتين والبرازيل

تفوق تاريخي للتانجو على البرازيل في كوبا أمريكا

السعودية في انتظار ثأر "ميسي" من البرازيل

ميسي Vs نيمار.. من سينجح في التتويج بكوبا أمريكا للمرة الأولى مع منتخب بلاده؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

06:58 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي