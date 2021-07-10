موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة البرازيل والأرجنتين ، التي تجمع بين المنتخبين الكبيرين، في نهائي بطولة كوبا أمريكا، إحدى أقوى البطولات العالمية.





مباراة البرازيل والأرجنتين





ويستضيف ملعب "ماراكانا" الشهير، نهائي كوبا أمريكا، بين المنتخبين العريقين، البرازيل والأرجنتين، المدججان بالنجوم، على رأسهم ليونيل ميسي، أكثر من حصل على الكرة الذهبية في تاريخها، ونيمار دا سيلفا.





موعد مباراة البرازيل والأرجنتين





وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا في تمام الـ2 صباح الغدالأحد، والتي ستنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، beIN Sports HD 5 Max.





أحلام ليونيل في مباراة البرازيل والأرجنتين





ويتمنى الأرجنتيني ليونيل ميسي الفوز بأول لقب له مع منتخب بلاده، حيث لم يحظَ بأية بطولة في تاريخه، بينما يطمح البرازيل في الحفاظ على اللقب الذي توج به عام 2019.





البرازيل والأرجنتين وتاريخ البطولة





وحصد منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا في 14 مناسبة، ويسعى لتحقيق البطولة الـ15 له في تاريخ المسابقة، ليتساوى مع أوروجواي صاحب الرقم القياسي للفوز بها.







