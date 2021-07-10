Advertisements

كيليني يتحدث عن مواجهة إنجلترا النارية في نهائي اليورو

السبت 10/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

تحدث جورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا عن مواجهة إنجلترا غدًا في نهائي بطولة أمم أوروبا والذي سيقام على ملعب ويمبلي.

 

وقال كيليني :"نحنُ نحاول نزع فتيل التوتر، نعلم جميعًا مدى أهمية هذه المباراة. إنها مشاعر مُلخبطة".

 

وأضاف :"عليك أن تستمتع بها مع الكثير من المرح والهموم وربما بعدها تكون سعيدًا أو تعيسًا هذا هو جنون كرة القدم".

 

وتابع :"إنجلترا فريق قوي، بدنيًا وفنيًا إنهم فريق قوي في كل الجوانب، في البطولة الأوروبية بأكملها، لم تتلقَ شباكهم سوى هدف واحد".

 

وزاد :"من غير المعقول أن تتحكم في المباراة لمدة 90 دقيقة. إنه نهائي، ولكي تفوز به عليك أن تهتم في كل التفاصيل لكي تصل للكمال".

 

وأوضح :""علينا أن نُركّز على كل التفاصيل، أمامنا مُهمة صعبة غدًا ضد إنجلترا كفريق كامل وليس فقط هاري كين أو رحيم ستيرلينغ".

 

واختتم :"تذكر المرة الأولى التي واجهته فيها في مباراة ودية، لاحظت على الفور العديد من الصفات عليه. إنه مُهاجم لا يصدق، أنا أحد أكبر المُعجبين به." ".

أخبار تهمك

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ 38 دقيقة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ 38 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

06:58 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي