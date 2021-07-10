كيليني يتحدث عن مواجهة إنجلترا النارية في نهائي اليورو

تحدث جورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا عن مواجهة إنجلترا غدًا في نهائي بطولة أمم أوروبا والذي سيقام على ملعب ويمبلي.

وقال كيليني :"نحنُ نحاول نزع فتيل التوتر، نعلم جميعًا مدى أهمية هذه المباراة. إنها مشاعر مُلخبطة".

وأضاف :"عليك أن تستمتع بها مع الكثير من المرح والهموم وربما بعدها تكون سعيدًا أو تعيسًا هذا هو جنون كرة القدم".

وتابع :"إنجلترا فريق قوي، بدنيًا وفنيًا إنهم فريق قوي في كل الجوانب، في البطولة الأوروبية بأكملها، لم تتلقَ شباكهم سوى هدف واحد".

وزاد :"من غير المعقول أن تتحكم في المباراة لمدة 90 دقيقة. إنه نهائي، ولكي تفوز به عليك أن تهتم في كل التفاصيل لكي تصل للكمال".

وأوضح :""علينا أن نُركّز على كل التفاصيل، أمامنا مُهمة صعبة غدًا ضد إنجلترا كفريق كامل وليس فقط هاري كين أو رحيم ستيرلينغ".

واختتم :"تذكر المرة الأولى التي واجهته فيها في مباراة ودية، لاحظت على الفور العديد من الصفات عليه. إنه مُهاجم لا يصدق، أنا أحد أكبر المُعجبين به." ".