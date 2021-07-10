الرائحة الكريهه.. سبب العثور على الجثة المتحلله لمسن ببورسعيد

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على جثة مُسن متوفي منذ يومين داخل منزله في مساكن حي مبارك.



استقبل مشرحة مستشفى الزهور، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة "م.ج.ح"، 61 عامًا، بإدعاء العثور عليه داخل منزله في حي مبارك.



وتبين من المعاينة المبدئية أن الوفاة منذ قرابة يومين، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.