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تنطلق غدا.. تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"

السبت 10/يوليو/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ طلبة وطالبات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، اعتبارا من غد الأحد 11 يوليو الحالي، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل.

وتعقد الامتحانات هذا العام، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.

ووضعت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي للامتحانات، والتي شملت الدفع بـ2156 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها بمحيط لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، وتطبيق جميع الإجراءات الطبية والوقائية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس ولجان الامتحانات بارتداء الكمامات، من خلال الزائرات الصحيات، مشيرة إلى توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان مع تطهير الأيدي بالكحول، وتطهير وتعقيم لجان الامتحانات والأدوات والأسطح المشتركة، وفقا لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول وقاعات الامتحانات ودورات المياه، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة، بالإضافة إلى توافر أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية بالعيادات داخل المدارس، فضلا عن نشر اللافتات الإرشادية بالمنشآت التعليمية للتوعية بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، التي تنطلق غدا الأحد:

تبدأ الامتحانات الخاصة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم الأحد 11 يوليو 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 5 أغسطس 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبتي العلوم والرياضيات امتحان مادة مقاييس المفاهيم، اللغة الإنجليزية، يوم الأحد 11 يوليو 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبتي العلوم والرياضيات اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، اللغة الإنجليزية، يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبتي العلوم والرياضيات اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، اللغة العربية، ومقاييس المفاهيم، اللغة العربية، يوم الخميس 15 يوليو 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبتي العلوم والرياضيات اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية، ومقاييس المفاهيم، اللغة الأجنبية الثانية، يوم الأحد 18 يوليو 2021.

تكون إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 19 يوليو 2021، حتى 23 يوليو 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبة العلوم امتحان مادة مقاييس المفاهيم، الجيولوجيا، بينما يؤدي طلبة وطالبات شعبة الرياضيات، امتحان مادة مقاييس المفاهيم، الرياضيات التطبيقية، يوم الأحد 25 يوليو 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبتي العلوم والرياضيات امتحان مادة مقاييس المفاهيم، الكيمياء، يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبتي العلوم والرياضيات امتحان مادة مقاييس المفاهيم، الفيزياء، يوم الخميس 29 يوليو 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبة العلوم امتحان مادة مقاييس المفاهيم، الأحياء، بينما يؤدي طلبة وطالبات شعبة الرياضيات، امتحان مادة مقاييس المفاهيم، الرياضيات البحتة، يوم الأحد 1 أغسطس 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، الأحياء والجيولوجيا، بينما يؤدي طلبة وطالبات شعبة الرياضيات، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، الرياضيات، يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.

يؤدي طلبة وطالبات شعبتي العلوم والرياضيات اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، الكيمياء الفيزياء، يوم الخميس 5 أغسطس 2021.

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وزارة التربية والتعليم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدارس STEM امتحانات الثانوية لمدارس STEM الفجر stem

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