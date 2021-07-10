أنوثة قاتلة.. كتاب يناقش قضايا المرأة في المسرح السعودي والعالمي بمعرض الكتاب



تشارك الكاتبة السعودية الدكتورة لطيفة عايض البقمي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث إصداراتها البحثية التي حملت عنوان «أنوثة قاتلة» وهو محاولة للقراءة في خطابات المرجعيات الثقافية المقارنة لتمثلات جرائم المرأة القاتلة في المسرح السعودي والمسرح العالمي.



وأعربت "البقمي" عن سعادتها لمشاركتها في النسخة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يقام تحت عنوان "في القراءة حياة"، مؤكده أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بأعمال إبداعية أو بحثية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد أول وأكبر معرض دولي للكتاب أقيم في المنطقة قبل 52 عامًا والثاني عالميًا على يد وزير الثقافة المصري ثروت عكاشة.



وقالت "البقمي" في تصريح صحفي، إن كتابها الصادر عن دار رؤية المصرية، متاح في جناح الدار بصالة 1 A57، وهو يناقش القضايا الشائكة تجاه المرأة في المجتمع السعودي من خلال الانفتاح على القضايا الراهنة بين المسرح السعودي والمسرح العالمي (العبري واليوناني) بمناقشة جرائم الأنثى ومحاولات قلب منظومة القيم في المجتمعات المتعددة بالقضايا المسكوت عنها، وتحول المرأة إلى دور الجلاد والقاتل بعد أن كانت تمارس دور الضحية.



وتابعت، إن كتابها "أنوثة قاتلة" يناقش المرجعيات الثقافية المقارنة لحكاية المرأة القاتلة في المسرح العبري واليوناني والعربي، ولفتت إلى أن أهمية الدراسة تكمن في الكشف عن الأنساق الثقافية الظاهرة والمضمرة في مدونة جمالية بممارسة إجرائية وتطبيقية، حيث تتبعت تأثر مسرحية العازفة للكاتبة د. ملحة عبدالله، بالنصوص اليونانية والعبرية، إضافة إلى دراسة نص مخطوط يدرس لأول مرة يعود للقرن السادس عشر الميلادي ثم ما حدث لهذه النصوص من إغراق وانكسار وتمزق وتجزئة وإعادة صياغة وتحويل في نص العازف.