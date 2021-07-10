مصير مظلم لتنظيم الإخوان في أوروبا (فيديو)

يواجه تنظيم الإخوان مصيرا مظلما داخل القارة الأوروبية، التي طالما وفرت حواضن للتنظيم وقدمت كافة أوجه الدعم له، لكنها تيقظت مؤخرا لمدى خطورة التنظيم في نشر التطرف والإرهاب.





عززت دول أوروبية عدة إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف، في مقدمتها النمسا وألمانيا وفرنسا، تلك الدول حظرت نشاطات عدة منظمات إرهابية على رأسها تنظيم الإخوان، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وقالوا المراقبون إن التنظيم يستغل الحريات الأوروبية لخدمة أجندته السياسية، لكن القوانين الأخيرة تؤكد أن أوروبا لن تصبح ملاذا آمنا للتنظيم.





وأكد المراقبون أن الإجراءات الأوروبية تجاه التنظيم لا تزال محدودة، لكنها خطوة في اتجاه تحييد مخاطر التنظيم، مطالبين بحظر التنظيم بشكل كامل ووضعه على قوائم الإرهاب.