انفوجراف انفوجراف Advertisements تصريحات وزير الري خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها المجلس الأعلى للإعلام السبت 10/يوليو/2021 - 07:08 م Advertisements تصريحات وزير الري خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها المجلس الأعلى للإعلام أخبار تهمك حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد منذ حوالي 6 ساعات موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس" منذ ساعتين و 11 دقيقة فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك منذ يوم عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك منذ نصف ساعة مفاجآت في قائمة المستبعدين بالأهلي من مواجهة المقاصة منذ 11 دقائق صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر منذ 42 دقيقة نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة منذ حوالي 5 ساعات وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو) منذ ساعتين و 34 دقيقة 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء منذ حوالي 22 ساعة تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة منذ حوالي 7 ساعات الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 7 ساعات هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل منذ 43 دقيقة عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك منذ حوالي 3 ساعات أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية منذ حوالي 10 ساعة Advertisements