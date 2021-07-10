عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك

دخل النادى الأهلى فى مفاوضات قوية مع الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى السابق لكرة السلة بالزمالك، لتولى منصب المدير الفنى لكرة السلة بالقلعة الحمراء خلفاً للبرتغالي ماريو بالما الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية تعاقده مع النادى بنهاية الشهر الماضي بعد توجيه الشكرله.

واقترب أوجستى من تولى تدريب سلة الأهلى إلا أن النادى الأحمر لن يعلن عن تنصيب المدرب الإسبانى بشكل رسمى سوى بعد وضع الرتوش الأخيرة على بعض الصفقات التى طلبها المارد الأحمر لتدعيم فريق السلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى في تصريحات خاصة لـ"ا لفجر الرياضي " أن مسؤولو المارد الأحمر حصلوا على توقيع الإسباني أوجستي من أجل بدء المهام التدريبة لفريق السلة، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً خلال الأيام المقبلة.

وولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.