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تبدأ غدا.. تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين

السبت 10/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تنطلق، غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 3 أغسطس المقبل.

وتعقد الامتحانات هذا العام، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جدول امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين، الذي سبق وأعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني:

تبدأ الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين غدا الأحد 11 يوليو 2021، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة العربية "ورقة أولى"، يوم الأحد 11 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة العربية "ورقة ثانية"، يوم الإثنين 12 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "ورقة أولى" يوم الأربعاء 14 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "ورقة ثانية" يوم الخميس 15 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة الجغرافيا "ورقة أولى" يوم السبت 17 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة الجغرافيا "ورقة ثانية" يوم الأحد 18 يوليو 2021.

تكون إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 19 يوليو 2021، وحتى 23 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادتي علم النفس وعلم الاجتماع يوم الأحد 25 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة التاريخ "ورقة أولى" يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة التاريخ "ورقة ثانية" يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "ورقتين أولى وثانية" يوم الأحد 1 أغسطس 2021.

يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادتي الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.


انطلاق ماراثون الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، في أولى أيامها، حيث أدى 393 ألفا، و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة.

وأعلنت الوزارة عن ضبط عدد من أجهزة "التابلت" خارج المنظومة المخصصة من الوزارة، أثناء أداء الطلاب امتحانات اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب "ن. س" بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.

وأكدت الوزارة أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة أو أي جهاز تم اختراقه "تهكيره" أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.

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