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دار الإفتاء : غدا اول أيام شهر ذي الحجة

السبت 10/يوليو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بيانها الرسمي الصادر بقرار رقم ( 146 هـ ) أن يومَ السبت 10 من شهر يوليه 2021م هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة.
 
و تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليه 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليه 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.


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