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مفاجآت في قائمة المستبعدين بالأهلي من مواجهة المقاصة

السبت 10/يوليو/2021 - 07:30 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١٠ لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة غدًا الأحد في مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلًا من :-

وليد سليمان وعلي لطفي للإصابة، وطاهر محمد طاهر للراحة، ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا ووالتر بواليا لوجهة نظر فنية.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.

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الكلمات المفتاحية

موسيماني قائمة المستبعدين الاهلي والمقاصة الاهلي

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