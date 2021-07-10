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مفاجآت في قائمة المستبعدين بالأهلي من مواجهة المقاصة
السبت 10/يوليو/2021 - 07:30 م
علي نبوي
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استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١٠ لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة غدًا الأحد في مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلًا من :-
وليد سليمان وعلي لطفي للإصابة، وطاهر محمد طاهر للراحة، ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا ووالتر بواليا لوجهة نظر فنية.
وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
يذكر أن الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.
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