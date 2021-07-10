فاكسيرا: نعمل على أن نكون أكبر مركز لتصنيع اللقاحات في الشرق الأوسط



وأشارت "هبة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، إلى أنهم يستهدفون تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج لقاحات كورونا، ولهذا عقدوا إتفاق شراكة مع الشركة الصينية لنقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، منوها بأنهم يستهدفون إنتاج 80 مليون جرعة من "سينوفاك" بنهاية العام الجاري.



وأضافت أنهم يعملون على أن تكون فاكسيرا أكبر مركز لتصنيع اللقاحات في الشرق الأوسط، مضيفة أن مصر لديها خبرة تويد عن 50 عاما في إنتاج اللقاحات.



قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إنهم انتوا من إنتاج أول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، متوقعة إجازت هيئة الدواء المصرية للقاح في أغسطس المقبل، مضيفة أنه سيكون صالحا من هم أكبر من 18 عاما، والحوامل مازالوا فئة مستبعدة من الحصول على التطعيم.