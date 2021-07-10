تعرف على فضل العشر الأوائل من ذى الحجة

العشر الأوائل من ذى الحجة .. توجد العديد من الأيام الطيبة المباركة التي يترقبها المسلمون في بقاع الأرض، والتي لها من الفضل الوفير والنعم الكثيرة، التي يجب على كل مسلم اكتنازها.





العشر الأوائل من ذى الحجة





وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن العشر الأوائل من ذى الحجة، هي من أفضل أيام الدنيا حيق قال عنها نبينا "ص": "ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قيل: ولا الجهاد فى سبيل الله، قال: ولا الجهاد إلا رجلًا خرج بنفسه وماله ولم يعد بشيء من هذا كله".





فضل العشر الأوائل من ذى الحجة





وأوضح شوقي علام أننا أمام أيام مشرفة مفضلة- العشر الأوائل من ذى الحجة- العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها من السعى والشمول والاستغراق لكل عمل صالح مثل الصدقات والصوم.





أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذى الحجة





ودعا مفتي الديار جموع المسلمين، إلى التقرب إلى الله في العشر الأوائل من ذى الحجة حيث ورد عن النبي أنه صام الأيام التسعة، مشيراً إلى أنه يمكن للإنسان فى أن يكثر من الذكر لله والصلاة على رسول الله، وأن يختم القرآن الكريم، فالأجر يضاعف، وينبغى للمسلمين أن يكثروا من الأعمال الصالحة.





الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذى الحجة





ويستحب في العشر الأوائل من ذى الحجة فعل الخيرات وتجنب المعاصي، حيث قال الدكتور شوقي علام إنها أيام مستغرقة لكل عمل صالح، مضيفاً :"الإسلام يحثنا دائمًا على أن تكون كل أفعالنا وأقوالنا وسمعنا، وكل ما نفعله عمومًا أن يكون فى الخير.





آيات عن العشر الأوائل من ذى الحجة





وأضاف: "يقول الله سبحانه وتعالى يقول: "وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، كما يحثنا على الصلاح والتعاون والتشاور والتعاون على البر والتقوى، كل ذلك يمثل منظومة متكاملة فى نطاق التشريع.





بركة العشر الأوائل من ذى الحجة





وأتم: "إذا اتبع الإنسان تلك الخطة وهذا البرنامج فى العشر الأوائل نال خيرها، فعلى الإنسان أن ينشغل بالعبادة فيها، ويقتنص هذه الفرصة التى قد لا يدركها مرة ثانية، فهذه الأيام فيها من الرحمات والبركات التى علينا اغتنامها لأنها أيام مفضلة أقسم الله بها حينما قال: "والفجر وليالٍ عشر".



