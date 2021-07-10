Advertisements
عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاصة
السبت 10/يوليو/2021 - 07:36 م
علي نبوي ومحمد الصو
Advertisements
أعلن بيتسو
موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر
المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة
الدوري الممتاز.
وضمت
قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر
إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون
وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول
وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
يذكر
أن الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد،
ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.
Advertisements