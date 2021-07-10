حليب .. بدأ طلاب الشهادة الثانوية العامة، ماراثون الامتحانات، والتي دُشنت اليوم بامتحان اللغة العربية، الذي شه جدلاً كبيراً حول مدى صعوبته، وأنباء تسريبه.





كلمة حليب





وتصدرت كلمة حليب اليوم السبت الموافق العاشر من رمضان 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تأدية امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021، حيث جاءت الكلمة ضمن الأسئلة.





ما هو جمع كلمة حليب؟





وتضمن امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي سؤالاً يطلب جمعا لكلمة حليب ليخرج الطلاب متسائلين عنها وعن مدى صحة الإجابات التي أجابوا بها.





جمع كلمة حليب





وتعتبر كلمة حليب على وزن "فعيل" والتي إذا جمعناها تصبح "أفعلة"، وبالقياس يمكننا الإجابة على جمع كلمة حليب التي جاءت في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021 بـ"أحلبة" أو "حلبان".





وأكد عدد من الطلاب على صعوبة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021، الذي أداه الطلبة اليوم، بينما قال البعض إن الامتحان جاء في مستوى فوق متوسط.





ومن جانبه أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، مؤكّداً أنَّ غرفة العمليات المركيزة التي تم تشكيلها في وزارة التربية والتعليم، حرصت على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات.



