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تطور مثير في رحيل هاري كين عن توتنهام

السبت 10/يوليو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة حول رحيل الإنجليزي هاري كين عن توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونوهت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية زعمت أن كين طلب الرحيل عن توتنهام في الصيف الحالي بسبب رغبته في حصد البطولات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دانيال ليفي رئيس توتنهام يرغب في الحصول على 150 مليون يورو مقابل التخلي عن هاري كين لكن قطبي مانشستر الذين يرغبون في التعاقد مع النجم الإنجليزي غير مستعدين لدفع هذا المبلغ.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك صيغة جديدة قد تسهل رحيل كين عن توتنهام مقابل 100 مليون يورو وذلك عن طريق إقحام أحد النجوم في الصفقة من قطبي مانشستر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأسماء المقترحة هي البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي أو الفرنسيين أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد نجمي مانشستر يونايتد.

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