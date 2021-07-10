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أسعار الأسمنت اليوم السبت 10-7-2021 في جمهورية مصر العربية

السبت 10/يوليو/2021 - 07:43 م
أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم السبت 10 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المسلح يسجل 880 جنيها.

أسمنت النصر يسجل 800 جنيه.

لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 790 جنيها.

سعر أسمنت سيناء يسجل 800 جنيه.

سعر أسمنت السويس يسجل 825 جنيها.

أسمنت السويدي يسجل 855 جنيها.

أسمنت حلون يسجل 840 جنيها.

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