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بايدن يشدد على تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار

السبت 10/يوليو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
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وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن أمرًا تنفيذياً يسعى إلى كبح جماح قوة الشركات الكبرى، وهو ما يستهدف بشكل خاص قطاعات الزراعة والبنوك والتكنولوجيا والنقل.

 وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "أنا رأسمالي فخور، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا، الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية وإنما استغلال".

 وأضاف الرئيس الأميركي "بدون منافسة صحية يمكن للاعبين الكبار التغيير والحصول على أي مقابل يرغبون فيه، ويعاملون الناس كما يحلو لهم".

 وقال بايدن "إن المنافسة هي التي تسمح للاقتصاد بالتقدم والنمو".

 وتضمنت الأوامر التنفيذية مزيدا من التدقيق في عمليات الاندماج خاصة عبر منصات الإنترنت المهيمنة، وآخر يهدف إلى ضمان اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الشحن عبر المحيطات والتي تفرض رسومًا باهظة على المصدرين الأمريكيين.

كما دعت الأوامر التنفيذية وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية إلى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بقوة، وتشجيع إصدار قواعد تسمح للعملاء بتحميل بياناتهم المصرفية وأخذها معهم.

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الكلمات المفتاحية

مكافحة الاحتكار بايدن والراسمالية بايدن

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