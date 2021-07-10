بايدن يشدد على تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار
وقع الرئيس الأميركي،
جو بايدن أمرًا تنفيذياً يسعى إلى كبح جماح قوة الشركات الكبرى، وهو ما يستهدف
بشكل خاص قطاعات الزراعة والبنوك والتكنولوجيا والنقل.
وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "أنا رأسمالي فخور، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا، الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية وإنما استغلال".
كما دعت الأوامر
التنفيذية وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية إلى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار
بقوة، وتشجيع إصدار قواعد تسمح للعملاء بتحميل بياناتهم المصرفية وأخذها معهم.
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