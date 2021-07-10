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بسبب تاخير الوقت .. قرار عاجل من وزير التعليم حول تسليم امتحانات الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمر إداري هام وعاجل وذلك عقب الشكاوى من تأخير تسليم الامتحانات عن الموعد الاصلي لها، وجاءت القرارات التى تم توزيعها على المديريات كالتالى:

(١) ضرورة ابلاغ السادة رؤساء اللجان بعدم التأخر في تسليم كراسات الامتحان عن موعد الامتحان المقرر ولو بدقيقة واحدة. واذا حدث اى تأخير ينبغي إضافة وقت التأخير لمدة الامتحان.

(٢) وايضا ضرورة تسليم الطالب بابل شيت جديد في حالة تلف البابل شيت الاصلي نتيجة كشط او شطب متكرر.

(٣)ابلاغ رؤساء اللجان لتنفيذ هذه التعليمات على الفور بدءا من امتحان الغد وحتى نهاية الامتحانات.
وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان مفصل بحالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، اليوم السبت الموافق 1072021.

وعلق الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: (حذرنا كثيرا من الغش ولكن للاسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان).
تجدر الإشارة إلى ان عقوبة الغش بالامتحانات تقضي بالحبس عامان وغرامة 200 ألف جنيه
نص القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
السجن سنة وغرامة 50 ألف جنيه للإخلال بنظام الامتحان
يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين
الرسوب في جميع المواد
يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد

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