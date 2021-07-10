أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10-7-2021 في الأسواق المحلية

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 10 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الخضروات والفاكهة اليوم





البطاطس تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.





الطماطم تترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.





البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.





الكوسة تترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.





الفاصولياء تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.





الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.





الفلفل الرومي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.





الفلفل الحامي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.





الخيار البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.





الملوخية تتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم السبت





البرتقال يتراوح 2 إلى 4 جنيهات.





الليمون يتراوح من 6 إلى 16 جنيها.





العنب يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.





التفاح يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.





الكانتالوب من 2.5 إلى 4.5 جنيه.





والمانجو تراوحت بين 8 و12 جنيها.



