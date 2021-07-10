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الكهرباء تكشف تفاصيل إنتاج الهيدروجين الأخضر

السبت 10/يوليو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل إنتاج الهيدروجين الأخضر، قائلًا إن الهيدروجين الأخضر هو هيدروجين يُنتج باستخدام الطاقات المتجددة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها رصيد كبير من الطاقات المتجددة، واستخدام الهيدروجين الأخضر تعظيم للطاقة المتجددة، مؤكدًا أنه مصدر واعد للغاية ومصدر مهم وسيكون المستقبل القادم.

وأشار إلى أنه سيتم تصدير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستفادة به داخليًا، متابعًا: "أوروبا مهتمة جدًا بالحصول على الهيدروجين الأخضر".

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