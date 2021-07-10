رئيس "عربية النواب" دعم عربي وعالمي واسع لرؤية مصر أمام مجلس الأمن بخصوص سد النهضة





أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، أن هناك دعمًا عربيًا وعالميًا واسعًا لرؤية مصر أمام مجلس الأمن، كما أن رسالة جامعة الدول العربية لمجلس الامن بخصوص سد النهضة والتي أزعجت إثيوبيا، أظهرت تضامنًا عربيًا واسعًا مع مصر وحقوقها الأصيلة الراسخة في مياه النيل.





وأشاد "المغازي" في تصريحات له،اليوم، بالكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، بتوجيهات الرئيس السيسي، وجاءت معبرة تمامًا ومتوازنة وقوية في الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل ورفض التعنت الإثيوبي.





وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربيه، أن رؤية مصر أمام مجلس الأمن لقيت تأييدا كبيرًا وواسع النطاق، لأنها كانت معبرة بوضوح عن موقف مصر المنضبط والمتوازن من قضية سد النهضة، مؤكدًا أن مصر لها حقوقًا ثابتة في مياه نهر النيل ولن تتخلى عنها ولن تتهاون فيها، وهى حقوقًا وجودية ومصيرية، في نفس الوقت فإن هناك ثقة شعبية تامة في الرئيس السيسي وفي إدارته للأمور وحكمته في التعامل مع الموقف.





وأكد النائب أن مصر حريصة على التفاوض والحوار كوسيلة قوية جدًا، للحصول على الحقوق، علاوة على أن موقف إثيوبيا الضعيف يستند على مزاعم وتعنت وغير مقبول عربيًا ولا إقليميًا ولا دوليًا.

