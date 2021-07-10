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هل كفاءة "سينوفاك" المصري مماثلة لنظيره الصيني؟.. فاكسيرا ترد

السبت 10/يوليو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكدت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، أن فاعلية لقاح "سينوفاك" المنتج في مصر مماثلة ومطابقة للنظيره المنتج في الصين.
وأشارت "هبة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، إلى أن توزيع اللقاح سيكون في المراكز الحكومية التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، والتي يتخطى عددها 400 مركز، معلنة أن هناك مفاوضات تجرى مع أكثر من شركة لإنتاج لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن شراكات أخرى لتصنيع لقاحات أخرى قريبا.
وعن متحور دلتا، قالت أنهم يتابعون الوضع، ومتواكبين مع أي تطوير يتم على اللقاحات، لافتة إلى أن لقاح سينوفاك لقاح آمن وتم تجربته ومنظمة الصحة العالمية اعترفت به، وكفاءته فوق الـ 85%، ويكون أجسام مناعية فوق 90%، منوهة بأن هناك خطة طموحة أن يتم تصنيع كل اللقاحات التي يحتاجها المصريين بخلاف لقاحات كورونا في مصر.

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