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تعرف على امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية "علمي" و"أدبي"

السبت 10/يوليو/2021 - 07:52 م
امتحانات الثانوية العامة 2021
امتحانات الثانوية العامة 2021
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انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم السبت الموافق العاشر من يوليو 2021، بامتحان اللغة العربية، والذي انتشرت حوله أنباء تسريبه إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت ذلك.

امتحانات الثانوية العامة 2021

ويترقب الطلاب بقية امتحانات الثانوية العامة بحالة من القلق والتوتر، بعدما أدوا اليوم امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، متمنيين التوفيق فيما هو قادم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى الثاني من أغسطس المقبل.

مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية

وننشر عبر بوابة الفجر الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة حرصاً على مستقبل أبنائنا وإراحة أولياء أمورهم، في السطور التالية:

أولاً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "أدبي"

الثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 15 يوليو الجغرافيا.

الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق.

الأحد 25 يوليو التاريخ.

الثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع.

الخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

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ثانياً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي" المتبقية

12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية.

17 يوليو الكيمياء.

24 وليو بالفيزياء.

26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

 الأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

السبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا.

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الإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

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