الخطيب يعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة الأهلي للمنشآت الرياضية

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الخطيب يعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة الأهلي للمنشآت الرياضية
السبت 10/يوليو/2021 - 07:53 م
علي نبوي
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عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بشركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية اليوم السبت.
وجاء هذا الاجتماع للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لخطط العمل وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجوانب المتعلقة بتنظيم تمويل المنشآت الرياضية التي أقرها مجلس إدارة الشركة.
وذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الأهلي التي اعتمد فيها خطط العمل المقدمة من شركات الأهلي لكل من: كرة القدم، والمنشآت الرياضية، والخدمات الرياضية.
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