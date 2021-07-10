الخطيب يعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة الأهلي للمنشآت الرياضية

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بشركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية اليوم السبت.





وجاء هذا الاجتماع للبدء ‏في تنفيذ المرحلة الأولى لخطط العمل وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده.





كما تم خلال الاجتماع استعراض ‏الجوانب المتعلقة بتنظيم تمويل المنشآت الرياضية التي أقرها مجلس إدارة الشركة.‏





وذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الأهلي التي اعتمد فيها خطط العمل المقدمة من شركات ‏الأهلي لكل من: كرة القدم، والمنشآت الرياضية، والخدمات الرياضية.‏



