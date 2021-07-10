Advertisements

الخطيب يعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة الأهلي للمنشآت الرياضية

السبت 10/يوليو/2021 - 07:53 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
Advertisements
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بشركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية اليوم السبت.

وجاء هذا الاجتماع للبدء ‏في تنفيذ المرحلة الأولى لخطط العمل وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ‏الجوانب المتعلقة بتنظيم تمويل المنشآت الرياضية التي أقرها مجلس إدارة الشركة.‏

وذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الأهلي التي اعتمد فيها خطط العمل المقدمة من شركات ‏الأهلي لكل من: كرة القدم، والمنشآت الرياضية، والخدمات الرياضية.‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة الاهلي رياضة الخطيب اخبار الرياضة

أخبار تهمك

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجآت في قائمة المستبعدين بالأهلي من مواجهة المقاصة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

رسميا.. خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين في الأهلي ومبروك لإدارة المواهب

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمدربه

تفاصيل اجتماع الخطيب بمدير النشاط الرياضي ورؤساء الأجهزة الفنية في الأهلي

الكشف عن قرارات اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

06:58 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي