الصين تطالب بعض الشركات أن تخضع للمراجعة الأمنية قبل إدراج اسهمها بالخارج

الصين تطلب مراجعة أمنية للشركات التي لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم قبل إدراجها في البورصة بالخارج

قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين إن أي شركة لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم لا بد وأن تخضع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين إن المراجعة الأمنية ستركز على مخاطر تأثير الحكومات الأجنبية على البيانات أو السيطرة عليها أو التلاعب بها بعد الإدراج في الخارج.

ويأتي هذا الإخطار بعد أن أطلقت السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي غلوبال العملاقة لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها خصوصية المستخدمين بعد أيام من إدراجها في نيويورك.