تعافى بابا الفاتيكان بعد وعكة صحية



أكد بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، مواصلة تعافي قداسة البابا فرنسيس بالشكل المفترض، وقد أمضى قداسته يومًا هادئًا، وجاءت نتائج تحليل الدم جيدة.



يواصل البابا حسب ما تابع البيان تلَقي العلاج المقرَّر، ويعود تدريجيًا إلى العمل، ويواصل السير في ممر المستشفى. وترأس الأب الأقدس من جهة أخرى قداسًا إلهيًا بعد ظهر أمس، في الكنيسة الخاصة، وتناول العشاء مع من يعتنون به.



وختم البيان أن البابا فرنسيس، مع لمسه بشكل مباشر تفاني العاملين الصحيين، يتوجه بفكره إلى من يختارون برعاية وحنان وجه الألم، وذلك عبر علاقة شخصية مع المرضى، وخاصة الأكثر ضعفًا.



