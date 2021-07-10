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مانشيني قبل نهائي اليورو: ينتظرنا 90 دقيقة فقط لختام مثالي

السبت 10/يوليو/2021 - 08:00 م
مانشيني
مانشيني
علي نبوي
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أكد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام نظيره إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا والذي سيقام على ملعب ويمبلي.

مانشيني أضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"علينا أن نلعب غدًا كما اعتدنا أن نلعب. لا تزال أمامنا 90 دقيقة أخرى للاستمتاع. إذا أردنا القيام بذلك، علينا أن نكون كما نحن غدًا".

وتابع :"يمكننا أن نلعب بشكل جيد، ونحظى بمباراة رائعة. آمل أن يكون يوم الغد يومًا مهمًا للإيطاليين بتحقيق البطولة للمرة الثانية".

وزاد :"كرة القدم تُلعب بالكرة على الأرض ونريد أن نحاول اللعب بهذه الطريقة بشكل أفضل".

وأكمل :"آمل الآن أن يكون هناك جهد أخير من الجميع لنكون سعداء قبل الذهاب في إجازة".

واختتم :"علينا التزام الهدوء والتركيز على لعبتنا. إنها المباراة الأخيرة، إذا أراد الأولاد الاستمتاع مرة أخرى، فعليهم القيام بذلك غدًا ".

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مانشيني رياضة انجلترا امم أوروبا اخبار الرياضة

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