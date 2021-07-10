شوقي غريب يحدد بديل الشناوي في الأولمبياد حال إصابته

بدأ شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في وضع سيناريوهات جديدة تحسبا لإصابة أي لاعب مهم في قائمة الفراعنة، قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

واستقر غريب، على الثلاثة الكبار، وهم محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ومحمود الونش نجم الزمالك.

وسيسافر الونش وحجازي مع المنتخب مباشرة إلى اليابان، على أن يلحق الشناوي ولاعبي الأهلي بالبعثة عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز، في السابع عشر من الشهر الجاري.

وحدد شوقي غريب بديل محمد الشناوي حال إصابته في نهائي إفريقيا، حيث وضع عمر رضوان في القائمة البديلة وطالب بتجهيز تأشيرة السفر الخاصة به، تحسبا لأي طارئ.