Advertisements

الجزائر تشدد إجراءات مكافحة كورونا بعد إصابة رئيس الوزراء

السبت 10/يوليو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا بكل صرامة، بعد ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ في الجزائر خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم السبت أن تبون ترأس اليوم اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، بحضور وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير الصحة، وزير الصناعة الصيدلانية وزير الاتصال، قائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، لتقييم ودراسة الحالة الوبائية.

وأوضح البيان أنه تقرر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء، بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح، لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسرّة المخصّصة لمرضى فيروس كورونا، ورفع طاقة استيعابها الحالية من 7% إلى 15% خاصة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.


كما كُلّف وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والنقل بأخذ إجراءات احترازية، بالاستعانة بالمستشفيات واستغلال (المستشفى الباخرة) في المدن السّاحلية، في حالة الضرورة، مع الإشارة إلى أن الحالة الوبائية المتحّكم فيها حتى اليوم، تقتضي المزيد من اليقظة والحذر.

وقد أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم، عن إصابة الوزير الأول رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أيام من توليه منصب رئاسة الوزراء عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي حصل على المركز الأول فيها حزب جبهة التحرير الوطني.

وكان أيمن بن عبد الرحمن يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة واختاره الرئيس عبد المجيد تبون ليشكل الحكومة الجديدة.
الجزائر تشدد إجراءات مكافحة كورونا بعد إصابة رئيس الوزراء
قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا بكل صرامة، بعد ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ في الجزائر خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم السبت أن تبون ترأس اليوم اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، بحضور وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير الصحة، وزير الصناعة الصيدلانية وزير الاتصال، قائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، لتقييم ودراسة الحالة الوبائية.

وأوضح البيان أنه تقرر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء، بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح، لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسرّة المخصّصة لمرضى فيروس كورونا، ورفع طاقة استيعابها الحالية من 7% إلى 15% خاصة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.


كما كُلّف وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والنقل بأخذ إجراءات احترازية، بالاستعانة بالمستشفيات واستغلال (المستشفى الباخرة) في المدن السّاحلية، في حالة الضرورة، مع الإشارة إلى أن الحالة الوبائية المتحّكم فيها حتى اليوم، تقتضي المزيد من اليقظة والحذر.

وقد أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم، عن إصابة الوزير الأول رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أيام من توليه منصب رئاسة الوزراء عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي حصل على المركز الأول فيها حزب جبهة التحرير الوطني.

وكان أيمن بن عبد الرحمن يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة واختاره الرئيس عبد المجيد تبون ليشكل الحكومة الجديدة.

أخبار تهمك

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة المستبعدين بالأهلي من مواجهة المقاصة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاصة

منذ ساعة الا ربع

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

06:58 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي