بين المتوسط والصعب .. "الحزاوي" ترصد آراء الطلاب حول امتحان اللغة العربية

رصد ائتلاف أولياء أمور مصر، برئاسة داليا الحزاوي، مستوى امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية، باليوم الأول لامتحانات للصف الثالث الثانوي، والذي شهد تباين في الآراء بين المتوسط والصعوبة.



وأوضحت الحزاوي في تصريحات صحفية، أن أغلب الآراء عن مستوى امتحان اللغة العربية اليوم، تميل إلى أنه جاء صعبًا، والوقت غير كافي، خاصًة أن الامتحان يتطلب تركيزًا عالي للإجابة عليه، مما يحتاج وقت أطول.



وأشارت إلى تعليقات أولياء الأمور على الامتحان، إذ قالت ولي أمر: "الامتحان طويل، وصعب رغم أن ابنى تعب، وكان مذاكر كويس، وأنا كنت متابعاه، وعارفة مستواه لإني مدرسة لغة عربية، واتظلم فى الوقت".



وأضافت أخرى: "ابني الحمد لله بيقول الامتحان متوسط لاسهل، ولا صعب كله، وفيه أسئلة اختياراتها متشابهة بس الحمد لله ربنا يراضيه"، وتباعت ولي أمر آخرى: "الامتحان صعب، وطويل، ومحتاج تركيز العيال زعلانة جدا من الامتحان".



وأشارت الحزاوي إلى أن الجزء الخاص بالقراءة جاء صعبًا، ويحتاج معلومات عامة، مناشدة الوزارة بضرورة مراعاة الظروف الصعبة، والاستثنائية لهذه السنة المصيرية، فالطلاب اعتمدوا على أنفسهم إلى حد كبير في التعليم الذاتي في ظل غلق السناتر والمدارس.