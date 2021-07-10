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أمهات مصر يشيدن بتنظيم امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول

السبت 10/يوليو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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"أمهات مصر": تباين في الآراء حول إمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة.. وإشادة بعملية التنظيم


قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الهاصة، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي إمتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي.

وأضافت عبير أن بعض أولياء أمور الطلاب أكدوا سهولة أغلب أسئلة الإمتحان بالإضافة إلى بعض الأسئلة التي تحتاج لتركيز، بسنما ذكر أولياء أمور آخرين أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط، فيما قال آخرين أن الإمتحان تضمن 60 سؤالا والوقت غير كافي للإجابة عليهم، وتابعت: البعض قال إن الأسئلة الخاصة بالبلاغة كانت تحتاج لوقت أكثر للإجابة عليها.

واستنكرت عبير، قيام أحد الطلاب في إحدي لجان محاقظة الغربية، بتصوير الإمتحان وتسريبه، مؤكده أن الوزارة حذرت علي مدار الأيام الماضية من عقوبة تسريب الإمتحان والغش، منتقده غياب دور أولياء أمور الطلاب وعدم توعيته من القيام بذلك وخطورته علي مستقبله.

فيما أشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر، بتأمين اللجان وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب والتعقيم، مقدمه الشكر لجميع الأجهزة وهم وزارات التربية والتعليم والداخلية والتنمية المحلية والصحة علي نجاح أول أيام الإمتحانات.

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