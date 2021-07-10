Advertisements

أول تعليق لـ وزير التعليم على الغش في امتحان الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة كان على ما يرام، وأفضل من أعوام مضت، مشيدا بالجهود التي بذلتها عدة جهات لتأمين الامتحانات.
وأشار "شوقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الغش في الامتحانات ظاهرة اجتماعية كبيرة، ولا يجب أن تكون الامتحانات حالة حرب، منوها بأن لولا الغش كان سيتم السماح بالدخول بالتابلت وفتح البرامج عليه لمساعدة الطلاب بشكل أكبر.
وأضاف أن الامتحانات التجريبية كان يتم غشها رغم أنها وضعت لمساعدة الطلاب، مؤكدا أنه لم يتم تسريب امتحان الثانوية العامة، معلقا: "تسريب الامتحان يعني ينشر قبل بداية الامتحان، وده محصلش لأن الامتحان مؤمن من جهات سيادية".
وأوضح أنه تم ضبط 8 طلاب خلال 10 دقائق قاموا بتصوير الامتحان بعد بدأه، حيث يوجد تقنيات في ورقة الامتحان تساعد على سرعة الوصول للطلاب، معلقا: "للأسف هؤلاء الطلاب فقدوا سنتين من عمرهم بحرمانهم من الامتحان، وكذلك تم معاقبة الملاحظين في هذه اللجان"

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ يوم

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة المستبعدين بالأهلي من مواجهة المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع مدرب الزمالك

منذ ساعتين

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 12 ساعة

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك في الموسم الجديد

منذ 37 دقيقة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

08:28 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي