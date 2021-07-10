أول تعليق لـ وزير التعليم على الغش في امتحان الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة كان على ما يرام، وأفضل من أعوام مضت، مشيدا بالجهود التي بذلتها عدة جهات لتأمين الامتحانات.

وأشار "شوقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الغش في الامتحانات ظاهرة اجتماعية كبيرة، ولا يجب أن تكون الامتحانات حالة حرب، منوها بأن لولا الغش كان سيتم السماح بالدخول بالتابلت وفتح البرامج عليه لمساعدة الطلاب بشكل أكبر.

وأضاف أن الامتحانات التجريبية كان يتم غشها رغم أنها وضعت لمساعدة الطلاب، مؤكدا أنه لم يتم تسريب امتحان الثانوية العامة، معلقا: "تسريب الامتحان يعني ينشر قبل بداية الامتحان، وده محصلش لأن الامتحان مؤمن من جهات سيادية".

وأوضح أنه تم ضبط 8 طلاب خلال 10 دقائق قاموا بتصوير الامتحان بعد بدأه، حيث يوجد تقنيات في ورقة الامتحان تساعد على سرعة الوصول للطلاب، معلقا: "للأسف هؤلاء الطلاب فقدوا سنتين من عمرهم بحرمانهم من الامتحان، وكذلك تم معاقبة الملاحظين في هذه اللجان"

