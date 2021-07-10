خبير علاقات يوجه نصيحة للأب حال تفكيره في الزوجة الثانية



قال باسم وحيد، خبير العلاقات الأسرية، إن الرجل يجب أن يعدل بين زوجاته، منوهًا بأنه من الصعب أن يعدل الشخص، موضحًا أن هناك شروط للزواج مرة أخرى.



وأضاف "وحيد"، خلال لقائه مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه إذا كانت الزوجة ملبية لاحتياجات الزوج فهنا لا يجب عليه الزواج.



وأوضح أن الزوجين عليهما أن يقنعا الأولاد بموضوع الثاني، وعلى الأطفال عليهم أن يروا الاحترام بين والديهم، خصوصًا وأنهم قد يعانوا حينما يكبروا من مشاكل اجتماعية.



