بأرقام الجلوس.. نتائج التحقيق في مخالفات اليوم الأول لامتحانات الثانوية: "إلغاء ومجازاة"

- الوزارة أحالت كافة الوقائع للنيابة وعاقبت المراقبين على لجان الغش





انطلقت، يوم السبت، امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، حيث أدى طلبة وطالبات الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية، ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشعبة العلمية حتى يوم الإثنين 2 أغسطس المقبل، بينما يبدأ طلبة وطالبات الشعبة الأدبية امتحاناتهم اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ضبط عدد من حالات الغش، والتعامل معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.





ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا بالحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، وقال: "حذرنا كثيرا من الغش، ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش، وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان".





فيما يلي من سطور، ترصد " الفجر " حالات الغش التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، خلال اليوم الأول للامتحانات:





(1) الطالب "ع. و. م"، ورقم جلوسه 1387113:

- حيازة هاتف محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- قيد بالقضية رقم 6000 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.





(2) الطالب "أ. خ. ش"، ورقم جلوسه 1656788:

- حيازة هاتف محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- قيد بالقضية رقم 6001 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.





(3) الطالب "ن. س. ش"، ورقم جلوسه 1233609:

- حيازة تابلت ووضع شريحة به واستخدامه للاستقبال والإرسال.

- قيد بالقضية رقم 6002 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.





(4) الطالب "أ. ب. أ"، ورقم جلوسه 1656797:

- حيازة هاتف محمول واستخدامه في الاستقبال والإرسال.

- قيد بالقضية رقم 6003 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.





(5) الطالب "ي. ص. م"، ورقم جلوسه 1063811:

- حيازة هاتف محمول واستخدامه في إرسال الامتحان باستخدام تطبيق واتساب.

- قيد بالقضية رقم 6004 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.





(6) الطالب "م. ب. م. ك"، ورقم جلوسه 1060834:

- حيازة هاتف محمول مفرغ له مكان داخل كتاب المدرسة.

- قيد بالقضية رقم 6006 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بمادة اللغة العربية بالدور الأول 2020 - 2021، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.





(7) الطالب "ع. أ. م. أ"، ورقم جلوسه 1391626:

- حيازة سماعة Smart.

- قيد بالقضية رقم 6007 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بمادة اللغة العربية بالدور الأول 2020 - 2021، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.





(8) الطالب "أ. م. ط. م"، ورقم جلوسه 1054289:

- تهكير التابلت والقيام بالغش من خلاله.