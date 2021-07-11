Advertisements

بأرقام الجلوس.. نتائج التحقيق في مخالفات اليوم الأول لامتحانات الثانوية: "إلغاء ومجازاة"

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
- الوزارة أحالت كافة الوقائع للنيابة وعاقبت المراقبين على لجان الغش

انطلقت، يوم السبت، امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، حيث أدى طلبة وطالبات الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية، ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشعبة العلمية حتى يوم الإثنين 2 أغسطس المقبل، بينما يبدأ طلبة وطالبات الشعبة الأدبية امتحاناتهم اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ضبط عدد من حالات الغش، والتعامل معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا بالحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، وقال: "حذرنا كثيرا من الغش، ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش، وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان".

فيما يلي من سطور، ترصد "الفجر" حالات الغش التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، خلال اليوم الأول للامتحانات:

(1) الطالب "ع. و. م"، ورقم جلوسه 1387113:
- حيازة هاتف محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.
- قيد بالقضية رقم 6000 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

(2) الطالب "أ. خ. ش"، ورقم جلوسه 1656788:
- حيازة هاتف محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.
- قيد بالقضية رقم 6001 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

(3) الطالب "ن. س. ش"، ورقم جلوسه 1233609:
- حيازة تابلت ووضع شريحة به واستخدامه للاستقبال والإرسال.
- قيد بالقضية رقم 6002 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

(4) الطالب "أ. ب. أ"، ورقم جلوسه 1656797:
- حيازة هاتف محمول واستخدامه في الاستقبال والإرسال.
- قيد بالقضية رقم 6003 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

(5) الطالب "ي. ص. م"، ورقم جلوسه 1063811:
- حيازة هاتف محمول واستخدامه في إرسال الامتحان باستخدام تطبيق واتساب.
- قيد بالقضية رقم 6004 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

(6) الطالب "م. ب. م. ك"، ورقم جلوسه 1060834:
- حيازة هاتف محمول مفرغ له مكان داخل كتاب المدرسة.
- قيد بالقضية رقم 6006 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بمادة اللغة العربية بالدور الأول 2020 - 2021، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

(7) الطالب "ع. أ. م. أ"، ورقم جلوسه 1391626:
- حيازة سماعة Smart.
- قيد بالقضية رقم 6007 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بمادة اللغة العربية بالدور الأول 2020 - 2021، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

(8) الطالب "أ. م. ط. م"، ورقم جلوسه 1054289:
- تهكير التابلت والقيام بالغش من خلاله.
- قيد بالقضية رقم 6008 لسنة 2021، وانتهى التحقيق إلى إلغاء امتحان الطالب بالدور الأول 2020 - 2021، وحرمانه من دخول الدول الثاني لهذا العام، وحرمانه من دخول امتحان العام التالي 2021 - 2022، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما، وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم نتائج التحقيق في حالات الغش بالثانوية العامة طلبة الشعبة العلمية ضبط حالات غش تهكير التابلت امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 8 ساعات

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة عينة امتحان اللغة العربية (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 اليوم الأحد

منذ ساعتين

عاجل.. تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

10 معلومات مهمة عن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي

قرار هام لمحافظ كفر الشيخ بشأن تسريب امتحان العربي لأولى ثانوي

تفاصيل تسريب ورقة امتحان العربي بدمياط.. إحالة الفتاة المتهمة للوزارة للتحقيق

"التعليم" تعلن نتيجة التحقيق في واقعة نشر طالبة دمياط امتحان اللغة العربية

استبدال مرافق طالبة واقعة تسريب امتحان العربي بدمياط وخصم مرتبات المراقبين ومشرف الدور

مفوضي كفر الشيخ توصي بإلغاء قرار التعليم برسوب ٣ طلاب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

03:49 ص

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

06:42 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي