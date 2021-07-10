صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المحتمل إتمام صفقة تبادلية بين برشلونة الإسباني وأتلتيكو مدريد الإسباني وبطل الليجا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الصفقة من المفترض أن ينتقل بموجبها الإسباني ساؤول نيجويز نجم خط وسط أتلتيكو مدريد إلى النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في المقابل سيرحل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن البارسا ويعود إلى أتلتيكو مدريد بعد موسمين من رحيله عن نادي العاصمة الإسبانية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مصمم على بيع جريزمان أما ساؤول فهو يرغب في الرحيل ولكن بصفقة ترضي إدارة الروخيبلانكوس، حيث تم مؤخراً رفض عرض من ليفربول الإنجليزي يبلغ قدره 40 مليون يورو.