الرئيس التونسي يشكر السيسي على مساعدات مصر لمواجهة كورونا





أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي جري بينهما مساء اليوم السبت، على إرسال شحنة مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت الرئاسة التونسية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر: “خلال مكالمة هاتفية، توجه رئيس الجمهورية بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إثر إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد -19”.





وأقلعت طائرتان نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات.







