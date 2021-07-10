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الأمارات تسابق العالم وتطلق برنامجا للمبرمجين بالتعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية

السبت 10/يوليو/2021 - 08:07 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
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قال  نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه تم   أطلاق اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع الشركات التكنولوجية العملاقة.

وتابع أن البرنامج يهدف إلى تدريب واستقطاب 100 الف مبرمج بالتعاون مع شركات جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.

وأضاف نستهدف ايضا من البرنامج إنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال ٥ أعوام ..وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من ١.٥ مليار إلى ٤ مليار درهم.

 

وأكد " بن راشد"، على أن البرنامج الجديد يهدف إلى بناء  اقتصاد الامارات الرقمي ضمن خططها الوطنية الجديدة، مشيرا إلى أن العالم يتغير  وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف، وشكل الاقتصاد سيختلف، وطبيعة المهن ستتبدل،  والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا

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دعم المبرمجين الامارات ودعم المبرمجين الامارات

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