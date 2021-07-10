العناية الإلهية تنقذ سيدة بعد تعرضها لصدام سيارة بالغردقة

أنقذت العناية الإلهية اليوم السبت سيدة تدعي "خ على" 30 سنة من الموت بعد أن صدمتها سيارة بشارع المحكمة بمدينة الغردقة َوتم نقلها على الفور إلى مستشفى الغردقة العام وتم عمل الإسعافات الأولية وحجزها تحت الملاحظة لتلقي العلاج َوتم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.



كان تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغ يفيد بأن سيدة وتدعي "خ على" 30 سنة صدمتها سيارة بشارع المحكمة وسط مدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالواقعة.



وعلي الفور تم نقل السيدة إلى مستشفى الغردقة العام وتم عمل الإسعافات اللازمة، وأكد مصدر طبي بأن السيدة حالتها الصحية مستقرة وحجزها بالمستشفى تحت المتابعة لتلقي العلاج اللازم.