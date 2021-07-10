تعرف على أولى مباريات صلاح مع ليفربول في البريميرليج بالموسم الجديد

يستعد الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن يخوض ليفربول، أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد 2021-2022، أمام نورويتش سيتي.





وتقام المباراة التي تجمع بين ليفربول ونورويتش، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.





وكان ليفربول، أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة.



