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مجموعة العشرين : سلالات كورونا الجديدة تهدد التعافي الاقتصادي

السبت 10/يوليو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
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ذكرت مجموعة العشرين يوم السبت أن آفاق الاقتصاد تحسنت منذ آخر لقاء لقادة المجموعة في أبريل لكنها حذرت من أن سلالات جديدة لفيروس كورونا قد تهدد التعافي.

 

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة الذي استضافته مدينة البندقية "نؤكد مجددا اعتزامنا استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا".

 

وكما كان متوقعا، أيدت المجموعة اتفاقا عالميا على ضرائب الشركات اتفقت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشهر ويتضمن فرض ضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل.

 

وذكرت المجموعة ولأول مرة أن نظام تسعير الكربون قد يكون جزءا من سياسة مختلطة لمواجهة التغير المناخي.

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مجموعة العشرين سلالات كورنا الجديدة

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