خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا لاعبا الفريق الأحمر من قائمة مباراة الغد أمام نظيره مصر المقاصة.

وعلم " الفجر الرياضي " أن سبب استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة المباراة بسبب شعوره من آلام بسيطة في أحد أصابع القدم.

فيما استبعد موسيماني المهاجم الزامبي والتر بواليا بسبب شكوى اللاعب من آلام في الركبة.

وفضل موسيماني استبعاد الثنائي من مباراة الغد خوفًا من تفاقم الإصابة كما أن إصابة كلا اللاعبين بسيطة ولن تحرمهما من التواجد مع الفريق في رحلة المغرب لمواجهة كايزر نشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري الأبطال.