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مصر تعرض صور توربينات سد إثيوبيا.. "لن يولدوا الكهرباء الشهر المقبل"

السبت 10/يوليو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استعرض الإعلامي أحمد موسى التوربينات في السد الإثيوبي لأول مرة، مؤكدًا أن مصر لديها كل المعلومات وكل التفاصيل وأننا نعلم كل التفاصيل ومتى يتم التشغيل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إثيوبيا تقول إنها ستولد الكهرباء الشهر القادم، ووفقًا لما قاله المهندس مصطفى السنوسي، عضو لجنة المفاوضات المصرية، فإنه لا يمكن لأثيوبيا أن تولد الكهرباء الشهر القادم.

وواصل أحمد موسى، أن البلد تعلم كل شيء ولديها المعلومات كل لحظة بشأن سد النهضة الإثيوبي وتعلم ماذا تفعل، مضيفًا أن مصر دولة عظيمة وتعلم كل شيء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى «الناس تحولوا من خبراء في الكرة إلى خبراء في السدود، والجميع يكتب الوصاية على فيس بوك».

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