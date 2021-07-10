أحمد موسى: لدينا مؤسسة عريقة تضم خبراء على أعلى مستوي بمجال الري (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اللقاء الذي شارك فيه اليوم، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من الإعلاميين والمزارعين بالقناطر.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "لدينا مؤسسة عريقة منذ عشرات السنوات تضم خبراء على أعلى مستوى في مجال الري".



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وزير الري وجه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حقوقها في المياه، ولن تسمح بأن تنقص المياه عن أي مواطن.



وأكد أن وزير الري قدم للحضور مجموعة من الخبراء من مختلف الأجيال، مستطردًا: "أحد الخبراء الشباب يدعى مصطفى السنوسي، عضو اللجنة الفنية للخبراء لا يتجاوز عمره 35 عامًا، وتحدث عن سد النهضة وكأنه موجود في إثيوبيا".

