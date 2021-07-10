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نجم إنجلترا يحذر من ثنائي إيطاليا الخطير قبل نهائي اليورو

السبت 10/يوليو/2021 - 09:00 م
منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا
وكالات
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يعتقد لاعب الوسط الإنجليزي الدولي كالفين فيليبس أن ثنائي خط الوسط الإيطالي المكون من جورجينيو وماركو فيراتي سيشكل تحديا كبيرا لمنتخب بلاده خلال المباراة النهائية ليورو 2020 على استاد ويمبلي غدًا الأحد، لكنه أكد أن أصحاب الأرض يملكون القدرة على التصدي لهذين اللاعبين وتحييدهما.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن فيليبس لاعب ليدز يونايتد قوله "سبق لي اللعب في مواجهة جورجينيو.. إنه لاعب رائع وخاصة مع تشيلسي وهو يملك مهارات عديدة.. سنواجه العديد من التحديات أمام إيطاليا".

وأضاف فيليبس "فيراتي لاعب ممتاز أيضا ودائما أعجبت به، وفي ظل وجود هذين اللاعبين في خط الوسط فإن الوضع سيكون صعبا تماما. ونحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة.

وأتم "مواجهة هذين اللاعبين سيكون الاختبار الأصعب بالنسبة لنا".

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